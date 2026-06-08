Ballottaggi in Puglia, cala l’affluenza: in calo fino a 15 punti percentuali rispetto al primo turno
BARI - È in netto calo l’affluenza al voto nei comuni pugliesi interessati dal ballottaggio. A Trani, unico capoluogo coinvolto in Puglia, la partecipazione si ferma al 50,46%, con una diminuzione di quasi 15 punti percentuali rispetto al primo turno, quando aveva votato il 65,19% degli aventi diritto.
Il dato è stato registrato alla chiusura dei seggi alle ore 15 e conferma una tendenza generale di flessione della partecipazione elettorale anche negli altri centri al voto.
Il dettaglio nei comuni
A Molfetta, in provincia di Bari, l’affluenza si attesta al 47,76%, contro il 58,99% del primo turno. A San Giovanni Rotondo, nel Foggiano, il dato è del 50,9% rispetto al precedente 61,41%.
In provincia di Brindisi, a San Vito dei Normanni, ha votato il 51,66% degli aventi diritto, in calo rispetto al 58,22% registrato al primo turno. Nel Salento, a Casarano l’affluenza è del 52,11% contro il 59,72%, mentre a Tricase si registra il 57,09% rispetto al 67,7% della precedente tornata elettorale.
Un trend in flessione
Il quadro complessivo evidenzia dunque una riduzione significativa della partecipazione al voto in tutti i comuni pugliesi interessati dal ballottaggio, con cali compresi tra circa 7 e 15 punti percentuali rispetto al primo turno.