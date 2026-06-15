Molfetta, tentata spaccata al Gran Shopping Mongolfiera: ladri in fuga dopo il fallimento del colpo

MOLFETTA - Tentata spaccata nella notte al centro commerciale Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta. Alcuni malviventi hanno provato a introdursi in una gioielleria utilizzando una Fiat Panda come ariete per sfondare la saracinesca d’ingresso.

Il colpo, però, non è andato a segno: nonostante il violento impatto, la serranda ha retto e i ladri sono stati costretti alla fuga senza riuscire a entrare nel negozio.

Sul caso indagano i carabinieri, che hanno avviato l’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza del centro commerciale e delle aree circostanti per risalire all’identità dei responsabili del tentato furto.