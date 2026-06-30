Acquaviva delle Fonti, un concerto in memoria di Angelo Colafemmina inaugura la XIX stagione concertistica

ACQUAVIVA DELLE FONTI - Sarà un omaggio ad Angelo Colafemmina, fondatore dell'associazione nata vent'anni fa per ricordare il figlio Giovanni, ad aprire la diciannovesima stagione concertistica di Acquaviva delle Fonti. Il concerto inaugurale, in programma sabato 4 luglio alle 20.30 nella Sala Colafemmina di Palazzo de Mari, celebrerà la figura di un uomo che ha trasformato un profondo dolore personale in un progetto culturale capace di valorizzare il territorio e di promuovere giovani talenti provenienti da tutto il mondo.

Scomparso lo scorso aprile, Angelo Colafemmina ha dato vita a una delle realtà musicali più importanti del panorama pugliese, organizzando negli anni stagioni concertistiche e concorsi pianistici internazionali che hanno richiamato artisti da Paesi come Cina, Giappone, Australia e Stati Uniti. Un percorso che oggi continua nel segno della sua eredità.

Protagonisti della serata saranno l'Orchestra d'archi della Filarmonica Pugliese diretta da Giovanni Minafra, il flautista Francesco Girardi e il duo pianistico formato da Carla Aventaggiato e dal direttore artistico dell'associazione Maurizio Matarrese.

Il programma si aprirà con la "St. Paul Suite op. 29 n. 2 H. 118" di Gustav Holst, cui seguiranno le "Melodie variate op. 13" sulla Norma di Vincenzo Bellini firmate dal compositore barese Domenico Lovreglio, interpretate da Francesco Girardi. A chiudere il concerto sarà il "Concierto Folkorico" per pianoforte a quattro mani e orchestra d'archi di John Carmichael, con Carla Aventaggiato e Maurizio Matarrese accompagnati dall'orchestra.

La stagione proseguirà con altri quattro appuntamenti nel mese di luglio. L'8 luglio sarà la volta del pianista Maurizio Mastrini con il "Capelli – International Tour", mentre il 10 luglio debutterà lo "Spazio giovani" con il recital del violinista Alberto Marano e del pianista Miki Lubrano Lavadera.

Il 14 luglio spazio alla musica da camera con il Trio Harmonia, composto da Massimo Gatti al violino, Paolo Manfrin al violoncello e Ilaria Costantino al pianoforte, mentre il cartellone si concluderà il 17 luglio con "L'amour", recital del Trio Felix formato dal soprano Marilena Gaudio, dal clarinettista Giambattista Ciliberti e dal pianista Flavio Peconio.

Tutti gli appuntamenti si terranno nella Sala Colafemmina di Palazzo de Mari con inizio alle ore 20.30. La stagione concertistica è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Acquaviva delle Fonti.