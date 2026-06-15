Mondiali, spettacolo tra Olanda e Giappone: finisce 2-2 a Dallas

Esordio ricco di emozioni nel gruppo F dei Mondiali, dove Olanda e Giappone hanno dato vita a una sfida intensa e combattuta, conclusa sul 2-2 al termine di novanta minuti ricchi di colpi di scena.

Nel primo tempo le due nazionali si sono affrontate a viso aperto senza però riuscire a sbloccare il risultato. Tra gli orange il più pericoloso è stato Malen, protagonista delle principali iniziative offensive della squadra guidata da Ronald Koeman.

La gara si accende nella ripresa. Al 51' l'Olanda trova il vantaggio grazie a Van Dijk, che svetta di testa su un preciso cross di Gravenberch e supera il portiere Suzuki. La gioia degli europei dura però pochissimo: al 57' il Giappone ristabilisce la parità con Nakamura, autore di una potente conclusione che non lascia scampo a Verbruggen.

La risposta olandese è immediata. Al 64' Summerville riporta avanti gli orange con una splendida conclusione a giro che si insacca all'angolo, facendo esplodere i tifosi presenti a Dallas.

Quando la vittoria dell'Olanda sembra ormai vicina, arriva il nuovo colpo di scena. All'88', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Ogawa colpisce di testa indirizzando il pallone verso la porta. Kamada interviene sulla traiettoria a pochi passi dalla linea e accompagna il pallone in rete per il definitivo 2-2.

Un pareggio che premia il carattere e la determinazione del Giappone, capace di rimontare per due volte lo svantaggio, mentre l'Olanda può recriminare per non essere riuscita a gestire il vantaggio nei momenti decisivi del match. Un punto a testa che lascia aperti tutti i giochi nel gruppo F.