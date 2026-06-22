Monopoli, polemica sul commento del presidente del Consiglio comunale Zazzera rivolto a Elly Schlein

MONOPOLI - È polemica a Monopoli per un commento pubblicato sui social dal presidente del Consiglio comunale Aldo Zazzera, esponente di Fratelli d’Italia, rivolto alla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein.

Il commento è apparso sotto un post dedicato al Roma Pride e ai diritti Lgbtqa+. Zazzera ha scritto: «Oggi domenica potevi restare a casa a fare due polpette al sugo. Madò che bontà».

La frase ha provocato la reazione del Partito Democratico di Monopoli, che ha definito l’episodio non una semplice battuta, ma il segnale di una visione che «relega le donne ai fornelli e lontane dai luoghi decisionali».

Secondo il Pd, il messaggio non riguarda soltanto la leader nazionale del partito, ma rappresenta un attacco simbolico a tutte le donne impegnate nella vita politica, istituzionale e professionale.

I democratici hanno inoltre evidenziato come il commento sia stato pubblicato proprio sotto un contenuto dedicato alla tutela dei diritti e al rispetto delle differenze, chiedendo alle assessore e alle consigliere di maggioranza di esprimere una posizione sull’accaduto.

«Chi pronuncia certe frasi non sminuisce le donne ma se stesso: il posto delle donne, oggi, lo scelgono le donne», conclude la nota del Partito Democratico monopolitano.