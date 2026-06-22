Lo stadio San Nicola intitola la Curva Nord a Igor Protti

BARI - Un omaggio solenne per legare per sempre il nome di un simbolo del calcio barese alla sua gente. Lo stadio San Nicola si prepara a vivere una giornata di grande emozione nel ricordo di Igor Protti.

Venerdì prossimo, in occasione della cerimonia ufficiale durante la quale le ceneri dell’indimenticato bomber saranno accolte e ospitate all’interno dell’impianto barese, si concretizzerà anche un provvedimento atteso da tempo: la Curva Nord sarà intitolata alla sua memoria.

La decisione, assunta dal sindaco, interpreta il sentimento della città e della tifoseria biancorossa verso un calciatore che ha scritto pagine importanti della storia del Bari.

L’intitolazione del settore simbolo del tifo barese rappresenta il punto più alto di un legame mai interrotto tra la città e l’ex attaccante, ricordato non soltanto per i gol segnati, ma soprattutto per l’attaccamento alla maglia e alla piazza.

Con questo riconoscimento ufficiale, la storia del Bari calcio si lega definitivamente a uno dei suoi protagonisti più amati. La giornata di venerdì trasformerà il San Nicola in un luogo di memoria e partecipazione collettiva, capace di unire generazioni diverse di tifosi nel nome di Igor Protti.