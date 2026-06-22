Dieci anni di investimenti, innovazione e sviluppo per la crescita della Puglia rurale. È questo il tema dell’iniziativa “Coltivare il futuro: il racconto della Puglia rurale dal 2015 a oggi”, in programma mercoledì 24 giugno 2026, dalle ore 9.30, negli spazi della Masseria Lama San Giorgio di Rutigliano.

L’appuntamento rientra nella due giorni, il 24 e 25 giugno, dedicata alle politiche di sviluppo rurale, durante la quale si svolgeranno l’ultima sessione del Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Puglia 2014-2022 e il Comitato di Monitoraggio del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) Puglia 2023-2027, attuato nell’ambito del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027.

L’iniziativa sarà un momento di confronto sui risultati raggiunti grazie alle politiche europee per lo sviluppo rurale e sul contributo del PSR Puglia alla crescita delle comunità, delle imprese agricole e dei territori nell’ultimo decennio.

Sono previsti i saluti del presidente della Regione Puglia Antonio Decaro. L’assessore regionale all’Agricoltura e allo Sviluppo Rurale Francesco Paolicelli illustrerà i temi centrali della giornata. Seguiranno gli interventi di Ingrid Brownrigg della Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale della Commissione Europea e di Andrea Incarnati, referente dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), organismo pagatore per la Puglia.

Interverranno inoltre l’assessore regionale alla Salute e al Benessere Donato Pentassuglia e il direttore del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale Gianluca Nardone, Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2022 e del CSR Puglia 2023-2027.

Nel corso della mattinata saranno analizzati il percorso di attuazione del PSR, i risultati ottenuti, le difficoltà affrontate e le prospettive future dello sviluppo rurale regionale. Spazio anche alle testimonianze dei beneficiari delle diverse misure del Programma, che racconteranno come gli investimenti abbiano favorito innovazione, competitività, occupazione, diversificazione delle attività agricole e recupero del patrimonio rurale pugliese.

L’incontro precederà l’ultima sessione del Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014-2022, alla presenza dei rappresentanti della Commissione Europea, offrendo l’occasione per tracciare il bilancio di una programmazione che ha accompagnato la trasformazione del sistema agricolo e rurale pugliese.

La seconda giornata, in programma giovedì 25 giugno sempre a Masseria Lama San Giorgio, sarà dedicata al Comitato di Monitoraggio del CSR Puglia 2023-2027. All’incontro parteciperanno rappresentanti della Commissione Europea, del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del partenariato economico e sociale regionale.

Sarà l’occasione per fare il punto sullo stato di avanzamento della nuova programmazione e sulle strategie che guideranno gli investimenti per lo sviluppo rurale della Puglia nei prossimi anni, in continuità con il percorso avviato attraverso il PSR.