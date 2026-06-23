'Musica é...1996-2026': una storia di talenti, oggi un riconoscimento di prestigio
30 anni fa, esattamente oggi, da un’idea di Gianni Santorsola nasceva quello che sarebb diventato uno dei più autorevoli eventi italiani dedicati alla scoperta e alla valorizzazione dei giovani talenti, riscrivendo forme e modalità dello scouting artistico e della promozione musicale.
30 anni fa, esattamente oggi, nasceva il Musica e’… una vetrina artistica capace di promuovere, sostenere e far emergere nuove promesse della musica italiana.
Una produzione artistica di rilevanza nazionale, riconosciuta per la capacità di coniugare talento, passione e la volontà concreta di offrire ai giovani artisti il giusto spazio per intraprendere un percorso artistico professionale importante e personale/individuale.
Musica è…nel corso degli anni, è stato impreziosito da prestigiose collaborazioni come il “Festival di Castrocaro” della Rai, dal Radio Corriere TV, dalla piattaforma “Wannabe TIM” e da tante altre realtà di assoluto prestigio.
In trent’anni di storia, Musica è… ha visto spiccare il volo a tanti talenti che hanno poi raggiunto il successo nazionale tra cui (Luca Medici alias Checco Zalone e tanti altri).
Le diverse edizioni sono state valorizzate dalla presenza di ospiti di grande spessore artistico e culturale e ospitate in prestigiose location italiane, contribuendo a rendere ogni appuntamento un evento di grande prestigio e rilevanza.
Oggi, a distanza di 30 anni, Musica è… continua a essere riconosciuto come uno dei progetti di scouting artistico più virtuosi e longevi degli ultimi decenni, un punto di riferimento per intere generazioni di giovani talenti e una testimonianza concreta di quanto una grande intuizione possa trasformarsi in una storia di successo.
A conferma del prestigio e della credibilità costruiti nel tempo attraverso un percorso ricco di storia, passione e impegno nella valorizzazione della cultura musicale italiana, il Musica è… è entrato a pieno titolo tra i riconoscimenti più significativi conferiti nell’ambito del Premio Casa Sanremo durante il Festival di Sanremo.
Un traguardo che rappresenta non solo il naturale coronamento di un cammino fatto di dedizione e visione, ma anche il riconoscimento del valore umano e artistico che da sempre caratterizza questa iniziativa.
Un riconoscimento che conferma l’importanza di continuare a promuovere e sostenere il talento, l’autenticità e la condivisione, valori che rappresentano l’essenza più profonda della musica.
30 anni di Musica è…30 anni di emozioni, opportunità e talenti. 30 anni di storia che continuano a guardare al futuro.