Wimbledon, qualificazioni: Nardi, Travaglia e Pellegrino avanzano al secondo turno
FRANCESCO LOIACONO - Buon avvio per gli italiani nelle qualificazioni del torneo di Wimbledon sull’erba londinese. Nel primo turno arrivano tre vittorie azzurre.
Luca Nardi supera il giapponese Rio Noguchi con il punteggio di 6-2, 6-3 e conquista l’accesso al secondo turno. Successo anche per Stefano Travaglia, che batte il croato Luka Mikrut al termine di un match combattuto, chiuso 7-5, 7-6.
Avanza anche Andrea Pellegrino, protagonista di una rimonta contro il britannico Jay Clarke: dopo aver perso il primo set per 6-2, l’italiano si impone nel secondo al tie-break (7-6) e completa il successo nel terzo set con il punteggio di 6-4.
Tra gli altri risultati del primo turno, il canadese Alexis Galarneau supera l’argentino Facundo Diaz Acosta per 6-2, 6-4; lo statunitense Tristan Boyer batte l’argentino Genaro Alberto Olivieri per 6-1, 6-4; lo spagnolo Martin Tiffon elimina il belga Gilles Arnaud Bailly con un doppio 6-4.
L’argentino Federico Coria vince contro il britannico Oliver Bonding per 7-6, 6-2; l’australiano Dane Sweeny supera l’argentino Franco Roncadelli per 6-4, 6-2; il finlandese Otto Virtanen batte lo spagnolo Pedro Martinez per 6-4, 1-6, 6-1.
Lo svizzero Jerome Kym rimonta il peruviano Gonzalo Bueno imponendosi 4-6, 7-5, 6-1. Lo spagnolo Pablo Llamas Ruiz supera il francese Dan Added per 6-2, 6-4, mentre il britannico Daniel Evans si aggiudica il match contro il boliviano Juan Carlos Angelo Prado per 7-6, 6-3.
Prosegue dunque il cammino degli azzurri nelle qualificazioni verso il tabellone principale dei Championships.