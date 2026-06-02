Novoli, anziana trovata morta in casa dopo giorni: avviati gli accertamenti, attivate le misure di assistenza per i familiari

NOVOLI – Una donna di 90 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione nella frazione di Villa Convento, nel territorio comunale di Novoli, in provincia di Lecce. Il decesso, secondo una prima stima, risalirebbe ad almeno quattro giorni prima del ritrovamento.

A lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni residenti della zona, insospettiti da odori persistenti provenienti dall’appartamento in via Verdi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno rinvenuto il corpo dell’anziana in camera da letto, in avanzato stato di decomposizione.

Dai primi accertamenti, la morte sarebbe riconducibile a cause naturali. Tuttavia la vicenda presenta contorni delicati: secondo quanto emerso, il marito e le due figlie gemelle della donna avrebbero continuato a vivere nell’abitazione senza segnalare il decesso.

Escluso al momento il coinvolgimento di terzi, gli investigatori hanno avviato gli approfondimenti del caso mentre sono in corso le operazioni di sanificazione dell’immobile.

I tre familiari conviventi sono stati trasferiti in una struttura socio-sanitaria del territorio per ricevere assistenza. Sul posto sono intervenuti anche il sindaco di Novoli e i servizi sociali comunali, che hanno attivato la rete di supporto e avviato le procedure per la possibile nomina di un amministratore di sostegno.

La vicenda ha riportato l’attenzione sulle situazioni di fragilità sociale e isolamento che possono svilupparsi all’interno dei contesti familiari più vulnerabili, soprattutto in presenza di persone anziane non autosufficienti.