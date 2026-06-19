Omicidio Giacomo Mongiello, arrestato il presunto autore dell’agguato a Foggia

FOGGIA - È stato arrestato dalla Polizia il presunto autore dell’omicidio di Giacomo Mongiello, 45 anni, ucciso nell’agosto del 2024 in un agguato compiuto con diversi colpi di fucile in via Sbano, a Foggia.L’arresto è stato eseguito dagli investigatori sulla base di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dall’autorità giudiziaria. Il provvedimento arriva al termine delle attività investigative condotte per ricostruire la dinamica dell’omicidio e individuare il responsabile dell’agguato.Secondo quanto comunicato dagli inquirenti, ulteriori dettagli sull’operazione, sulle indagini e sugli elementi raccolti a carico dell’arrestato saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa convocata per le ore 10:00 presso la Procura della Repubblica di Foggia.L’omicidio di Mongiello aveva suscitato forte attenzione in città, riportando al centro il tema della criminalità e degli episodi di violenza armata nel territorio foggiano.