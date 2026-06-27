Ospedale di Scorrano, climatizzazione fuori uso: Pagliaro (FdI) chiede interventi urgenti negli ospedali del Salento

BARI - Il malfunzionamento degli impianti di climatizzazione negli ospedali del Salento finisce al centro dell'attenzione politica. A denunciarlo è il presidente del gruppo regionale di, che dopo alcune segnalazioni ricevute da cittadini e pazienti ha effettuato un sopralluogo ispettivo all'ospedale di

Secondo quanto riferito dal consigliere regionale, durante la visita è stato riscontrato il mancato funzionamento dell'impianto di aria condizionata in un'intera ala della struttura sanitaria.

«Abbiamo verificato quanto ci era stato segnalato – afferma Pagliaro –. Si tratta di una situazione che crea evidenti disagi sia ai pazienti ricoverati sia al personale sanitario, costretto a lavorare con temperature che in questi giorni sfiorano i 40 gradi».

Il consigliere regionale chiede un intervento immediato da parte dei responsabili della gestione degli impianti, sollecitando una ricognizione su tutte le strutture ospedaliere del territorio.

«È necessario verificare il funzionamento degli impianti di climatizzazione in tutti gli ospedali del Salento e procedere con urgenza al ripristino di quelli non funzionanti – conclude Pagliaro –. Bisogna garantire condizioni dignitose di degenza ai pazienti e un ambiente di lavoro adeguato per il personale sanitario, soprattutto durante un'ondata di calore eccezionale come quella che stiamo vivendo».