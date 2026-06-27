Ciccio Riccio accende l’estate con il concerto di Aka7even e LDA a Brindisi

- "Ai piedi del Teatro Verdi di Brindisi abbiamo vissuto una splendida serata d’estate insieme ai nostri ascoltatori, accompagnati dall’energia e dal talento di due giovani protagonisti della musica italiana: LDA e AKA7even. Con le loro performance hanno fatto cantare, ballare e divertire un pubblico di tutte le età, regalando emozioni e creando un’atmosfera di grande festa nel cuore della città. La serata è stata anche un’occasione per rendere omaggio a Gianni D’Errico, storico cantautore brindisino, e a Giustino Durano, due figure che continuano a vivere nel ricordo della comunità e negli spazi che hanno fatto da cornice a questo speciale appuntamento. Ritrovare i nostri affezionati ascoltatori è sempre un’emozione unica. Da oltre 42 anni il legame con il nostro pubblico cresce e si rafforza ogni giorno, alimentato dalla passione che condividiamo attraverso la musica e gli eventi sul territorio. Un sentito ringraziamento va alla Fondazione Nuovo Teatro Verdi e al Comune di Brindisi per la preziosa collaborazione e il supporto organizzativo, che hanno contribuito alla perfetta riuscita di questa bellissima serata".