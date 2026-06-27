Giovinazzo, nuove panchine sul molo di Levante: un progetto tra ambiente, cultura e turismo

GIOVINAZZO - Il molo di Levante disi arricchisce di nuovi spazi dedicati alla socialità e alla valorizzazione del territorio. Sono state installate otto panchine in pietra con vista sulla, sule sulla, grazie al progetto promosso dale dalla, in collaborazione con l'assessorato comunale ai Lavori Pubblici e il

L'iniziativa unisce arredo urbano, educazione ambientale e promozione turistica. Sulle sedute sono state infatti incise frasi dedicate alla tutela dell'ambiente, selezionate attraverso un concorso rivolto agli studenti del liceo cittadino.

«L'idea di installare delle panchine, dopo la realizzazione della passeggiata qualche anno fa, era un progetto che coltivavo da tempo – ha spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici Gaetano Depalo –. Ho voluto condividerlo con il Rotary Club di Molfetta, presieduto dal generale Michele Catalano, e con la Fondazione Famiglia Piscitelli-D'Agostino, presieduta dal dottor Michele Piscitelli, che hanno accolto la proposta con entusiasmo, arricchendola con un concorso sul tema della tutela ambientale».

Le frasi più significative sono state individuate da una commissione composta anche da docenti. Due delle otto panchine sono state donate dalle associazioni promotrici, mentre le altre e le operazioni di posa sono state curate dall'assessorato comunale ai Lavori Pubblici.

Le decorazioni degli schienali sono state realizzate dagli stessi studenti del Liceo Classico "Matteo Spinelli", guidati dalle professoresse Patrizia Petta, Lucia Mastropierro e Annamaria La Mastra.

La cerimonia di premiazione degli studenti si è svolta nella sede del Comune di Giovinazzo alla presenza del sindaco Michele Sollecito, del vicesindaco Gaetano Depalo, della referente del Liceo professoressa Patrizia Petta, del presidente del Rotary Club Molfetta generale Michele Catalano e del presidente della Fondazione Famiglia Piscitelli-D'Agostino Michele Piscitelli.

Un progetto che rappresenta un esempio di collaborazione tra istituzioni, scuola, associazioni e territorio, con l'obiettivo di rendere il lungomare cittadino sempre più accogliente e attento alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.