Ospedale Monopoli-Fasano, dal 8 giugno parte il servizio bus: collegamenti con Polignano, Monopoli e Fasano

BARI - Dall’8 giugno sarà attivato in via sperimentale, per tutto il 2026, il nuovo servizio di trasporto pubblico dedicato al collegamento con il presidio ospedaliero Monopoli-Fasano. L’iniziativa è stata annunciata dalla capogruppo del M5S Maria La Ghezza, che ha seguito il confronto con l’assessore regionale ai Trasporti Raffaele Piemontese.

“Dopo diversi incontri – ha dichiarato La Ghezza – siamo arrivati alla definizione di un servizio fondamentale per garantire accessibilità al nuovo ospedale”.

34 corse giornaliere complessive

Il piano prevede 18 corse giornaliere dalla Città Metropolitana di Bari e 16 dalla Provincia di Brindisi, con collegamenti attivi da Polignano a Mare, Monopoli e Fasano verso la struttura sanitaria.

Per l’area metropolitana di Bari, le partenze avverranno da via Grazia Deledda a Polignano, con fermata intermedia a via Lagravinese a Monopoli e arrivo al nuovo ospedale. Le prime corse partiranno alle 6:20, con frequenza distribuita nell’arco della giornata fino alle 20:10. Il rientro prevede partenze dall’ospedale a partire dalle 7:10 fino alle 21:10.

Sul fronte brindisino, i collegamenti partiranno da Fasano Scalo con fermata al Palazzetto dello Sport prima dell’arrivo al presidio sanitario. Le corse sono programmate tra le 6:25 e le 20:15, con rientri fino alle 21:10.

Mobilità e diritto alla salute

Secondo La Ghezza, il nuovo servizio è pensato per lavoratori, pazienti e famiglie che dovranno raggiungere quotidianamente l’ospedale senza ricorrere all’auto privata.

“Collegare bene un ospedale significa renderlo davvero vicino alle persone – ha sottolineato –. È un investimento concreto sulla mobilità pubblica e sul diritto alla salute, reso possibile dal lavoro congiunto tra Regione, enti locali e ASL”.

Il servizio sarà monitorato nel corso della fase sperimentale per eventuali adeguamenti in base alle esigenze dell’utenza.