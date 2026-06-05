Protezione civile Puglia, in arrivo una flotta di due elicotteri contro gli incendi boschivi

BARI - La Protezione civile della Regione Puglia potrà contare nei prossimi tre anni su una flotta dedicata di due elicotteri per la prevenzione e il contrasto degli incendi boschivi, oltre che per attività di supporto alle emergenze sul territorio nei periodi a maggiore rischio.

Il servizio è stato affidato tramite la firma del contratto di aggiudicazione del lavoro aereo con l’impresa Eliossola srl, da parte della Sezione regionale di Protezione civile. Una misura che arriva in una fase particolarmente delicata della stagione, con i primi roghi già registrati sul territorio e l’avvio, dal 15 giugno al 15 settembre, del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, come previsto dal decreto regionale.

Due basi operative a Foggia e Grottaglie

I due elicotteri saranno dislocati stabilmente sugli aeroporti “Gino Lisa” di Foggia e “Marcello Arlotta” di Grottaglie, con una presenza operativa garantita per circa 10 ore al giorno durante la campagna estiva antincendio.

Il servizio prevede inoltre l’impiego di presidi mobili per carburante e scorte, così da ridurre i tempi di rifornimento e aumentare l’efficienza degli interventi. La gestione delle operazioni sarà coordinata dalla Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) della Protezione civile regionale, in raccordo con le strutture nazionali e le altre componenti impegnate nella campagna AIB.

Interventi rapidi e coordinamento sul territorio

Secondo quanto previsto dal contratto, gli equipaggi dovranno garantire la piena operatività nelle ore di servizio con tempi di decollo fino a 15 minuti dalla chiamata in fase ordinaria e fino a 40 minuti fuori fascia di presidio.

I piloti e i tecnici saranno certificati ENAC e specializzati nelle attività di antincendio boschivo, con un vincolo di continuità operativa per tutta la stagione critica.

Ciliento: “Più sicurezza per ambiente e cittadini”

“La presenza degli elicotteri permetterà interventi più rapidi a supporto delle squadre di terra, riducendo il rischio che piccoli incendi possano trasformarsi in emergenze più gravi” ha dichiarato l’assessora regionale alla Protezione civile Debora Ciliento.

“Si tratta di un ulteriore rafforzamento della campagna antincendio boschivo – ha aggiunto – in una fase in cui le alte temperature e, spesso, l’azione dolosa dei piromani rendono il rischio particolarmente elevato”.

Con questo intervento la Regione punta a rafforzare la capacità di risposta rapida e la prevenzione degli incendi, attraverso una maggiore presenza aerea sul territorio durante i mesi estivi.