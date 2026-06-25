Ospedale San Paolo, il Gruppo Marino dona nuove attrezzature per migliorare l’assistenza ai pazienti

BARI – Nuove dotazioni per rendere più accoglienti gli ambienti di cura, migliorare il comfort dei pazienti e supportare il lavoro degli operatori sanitari. Il Gruppo Marino ha donato all’Ospedale San Paolo di Bari una serie di attrezzature e arredi destinati ai reparti di Pediatria, Radiologia Senologica, Neurologia e Pneumologia.Questa mattina il direttore generale della ASL Bari, Luigi Fruscio, ha visitato le unità operative coinvolte per prendere visione delle nuove dotazioni e ringraziare l’azienda per il sostegno alla sanità pubblica. Alla visita hanno partecipato anche la direzione medica di presidio, l’amministratore delegato del Gruppo Marino Francesco Marino, la presidente del Comitato San Paolo “La Gioia del Dono” Angela Leaci e la vicepresidente Angela Burgio.L’iniziativa è stata sostenuta anche dal neocostituito Comitato San Paolo “La Gioia del Dono”, nato con l’obiettivo di promuovere progetti di solidarietà e iniziative dedicate all’umanizzazione delle cure e al miglioramento della qualità dell’accoglienza all’interno dell’ospedale.«Ringrazio il Gruppo Marino per questa importante dimostrazione di vicinanza alla nostra comunità – ha dichiarato il dg Luigi Fruscio –. Le attrezzature donate contribuiranno a migliorare l’accoglienza e la qualità dell’assistenza in reparti che ogni giorno prendono in carico persone fragili e con bisogni specifici».«L’umanizzazione delle cure passa anche attraverso ambienti più confortevoli, strumenti adeguati e una maggiore attenzione alla dignità e al benessere delle persone durante il percorso assistenziale – ha aggiunto Fruscio –. Sono gesti che producono benefici concreti e dimostrano come la collaborazione tra istituzioni, imprese e società civile possa generare valore per l’intera collettività».Tra le dotazioni donate figurano nuovi arredi destinati alla Pediatria, in particolare alla “Stanza delle coccole” e agli spazi dedicati ai piccoli pazienti. Sono stati forniti tavoli modulari componibili a forma di fiore, sedie colorate e librerie pensate per creare ambienti più sereni e accoglienti per bambini e famiglie. La donazione comprende inoltre dieci aste portaflebo e un carrello farmaci.Per la Radiologia Senologica sono arrivati quattro lettini ergonomici ed elettrici di ultima generazione, collocati nelle sale visita, oltre a un carrello per le emergenze. I nuovi dispositivi consentono una regolazione più semplice dell’altezza tramite pedale, agevolando il posizionamento delle pazienti, soprattutto in presenza di difficoltà motorie o disabilità, e riducendo i rischi nelle fasi di accesso e discesa.La Neurologia ha ricevuto sei poltroncine dedicate ai pazienti affetti da Parkinson. Le sedute, già utilizzate negli ambulatori del reparto, sono state progettate per garantire maggiore comfort durante le visite specialistiche, spesso caratterizzate da tempi prolungati. Per persone con rigidità muscolare, difficoltà motorie e problemi posturali, poter contare su un supporto adeguato rappresenta un elemento importante del percorso di cura.Alla Pneumologia sono state invece destinate quattro poltrone bariatriche per l’assistenza ai pazienti con obesità grave, in particolare a quelli ricoverati nel setting di Terapia Intensiva Respiratoria e provenienti dalle Rianimazioni. Questi dispositivi consentono una mobilizzazione precoce e sicura dopo periodi prolungati di allettamento, facilitando il passaggio dalla posizione supina a quella seduta.Un supporto che favorisce una migliore espansione polmonare, contribuisce all’ottimizzazione degli scambi gassosi e accompagna il recupero funzionale del paziente, migliorando complessivamente il percorso assistenziale e riabilitativo.Il sostegno del Gruppo Marino alla sanità pubblica non è una novità. Già nel 2025 l’azienda aveva promosso una significativa donazione al Centro Colli Grisoni della ASL Bari, contribuendo al potenziamento delle attività della Neuropsichiatria infantile e del Centro Autismo attraverso la fornitura di circa settanta attrezzature, strumenti e dispositivi per i percorsi terapeutici e riabilitativi dedicati a bambini e adolescenti.«Le iniziative benefiche promosse dal Gruppo Marino si fondano sulla volontà di restituire alla collettività parte della fiducia e del supporto di cui l’azienda beneficia dal 1953 – ha spiegato Francesco Marino –. Dal 2021 abbiamo scelto di sostenere realtà che si prendono cura delle persone più fragili, costruendo un rapporto di responsabilità e collaborazione con il territorio».«Per l’Ospedale San Paolo – ha concluso Marino – abbiamo individuato, insieme ai professionisti della struttura, attrezzature, arredi e presidi sanitari capaci di rispondere alle esigenze specifiche dei diversi reparti».La donazione rappresenta così un ulteriore passo nel percorso di collaborazione tra mondo produttivo e sistema sanitario, con l’obiettivo comune di rendere i luoghi di cura sempre più vicini ai bisogni dei pazienti e delle loro famiglie.