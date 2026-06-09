Ostuni celebra gli 80 anni della Repubblica: giovani protagonisti dell’incontro 'Buon Compleanno REPUBBLICA!'



OSTUNI (BR) - In occasione dell’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, la Giunta Esecutiva del Forum della Società Civile di Ostuni ha promosso un importante momento di riflessione e partecipazione civica. L’appuntamento è fissato per martedì 9 giugno 2026 alle ore 17:30 presso l’Auditorium della Biblioteca Comunale, dove si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Buon Compleanno REPUBBLICA! 2 giugno 1946 – 2 giugno 2026”. - In occasione dell’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, la Giunta Esecutiva del Forum della Società Civile di Ostuni ha promosso un importante momento di riflessione e partecipazione civica. L’appuntamento è fissato per martedì 9 giugno 2026 alle ore 17:30 presso l’Auditorium della Biblioteca Comunale, dove si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Buon Compleanno REPUBBLICA! 2 giugno 1946 – 2 giugno 2026”.





L’iniziativa nasce con l’obiettivo di celebrare una delle ricorrenze più significative della storia democratica del nostro Paese, ricordando il valore del referendum istituzionale del 2 giugno 1946 e i principi fondamentali su cui si fonda la Repubblica Italiana: libertà, partecipazione, solidarietà e responsabilità civile.





Particolare rilievo sarà dato al coinvolgimento delle nuove generazioni. Protagonisti dell’incontro saranno infatti ragazze e ragazzi iscritti alle associazioni cittadine e candidati alla già “Consulta dei Giovani del Forum”, che porteranno il proprio contributo attraverso riflessioni e testimonianze sul significato della cittadinanza attiva e dell’impegno nella vita della comunità.





I giovani partecipanti saranno accompagnati e sostenuti dai loro docenti in un percorso educativo e formativo che intende valorizzare il dialogo tra generazioni e promuovere una maggiore consapevolezza del ruolo che ciascun cittadino può svolgere nella crescita democratica del territorio.





L’evento rappresenta un’occasione preziosa per riaffermare il valore della memoria storica e per guardare al futuro con fiducia, affidando ai giovani il compito di custodire e rinnovare i principi che, ottant’anni fa, hanno segnato la nascita della Repubblica Italiana.