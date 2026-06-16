Ostuni, Villa Comunale 'Sandro Pertini': il Comune chiarisce lo stato dei lavori
OSTUNI (BR) - In merito ai lavori di riqualificazione della Villa Comunale "Sandro Pertini", si ritiene opportuno fornire informazioni aggiornate sullo stato della procedura.
A seguito di un sopralluogo effettuato a fine aprile presso il cantiere in questione, la Soprintendenza competente si è riservata di formalizzare il proprio parere sugli interventi. Conseguentemente è stata valutata l’opportunità, peraltro condivisa con la stessa Soprintendenza, di sospendere cautelativamente i lavori, in attesa di eventuali prescrizioni o indicazioni al riguardo.
Gli Uffici comunali stanno collaborando attivamente con gli uffici della Soprintendenza affinché l'iter amministrativo possa concludersi nel più breve tempo possibile.
La Villa Comunale "Sandro Pertini" rappresenta uno dei luoghi più amati, frequentati e vissuti dalla comunità ostunese. Per questa ragione il Comune segue con particolare attenzione ogni fase del procedimento, con l'obiettivo di restituire quanto prima alla cittadinanza uno spazio pubblico pienamente fruibile, nel pieno rispetto delle valutazioni che la Soprintendenza riterrà di comunicare.
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