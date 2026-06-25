Palazzo Pesce, a Mola di Bari torna protagonista la grande musica: sei appuntamenti tra jazz, soul e cantautorato

MOLA DI BARI - La corte all’aperto disi prepara ad accogliere una nuova stagione di concerti dedicati alla musica d’autore, grazie alla collaborazione con il. Un calendario ricco di appuntamenti che, tra fine giugno e luglio, porterà sul palco omaggi a grandi interpreti della musica internazionale e italiana, attraversando jazz, soul, funk, bossa nova e cantautorato.

Si parte giovedì 25 giugno alle ore 21 con “AS WONDER – Omaggio a Stevie Wonder”, un viaggio nell’universo sonoro del grande artista americano tra soul, funk e poesia. Protagonisti della serata saranno Elio Arcieri alla voce, Vincenzo Gentile alle tastiere, Gianluca Cardellicchio alla chitarra, Gianluca Fraccalvieri al basso e Fabio delle Foglie alla batteria.

Il giorno successivo, venerdì 26 giugno, sempre alle 21, spazio a “100 anni di Bruno Martino”, concerto dedicato al celebre crooner italiano nel centenario della nascita. A rendere omaggio al suo repertorio sarà Francesca Leone con il suo quartetto, composto da Paolo Magno alla chitarra, Gianluca Fraccalvieri al basso e Fabio delle Foglie alla batteria.

Il programma proseguirà venerdì 3 luglio con “Piero Dotti canta Le due Americhe”, un percorso musicale tra le atmosfere del jazz di New Orleans e i ritmi della tradizione latinoamericana. Sul palco insieme a Piero Dotti (voce) ci saranno Paolo Luiso al piano, Vladimir Martinez al basso e Maurizio Lapugnani alle percussioni.

Sabato 4 luglio sarà la volta di “La voglia, la pazzia, il Brasile di Ornella. Viaggio nella musica della Vanoni”, un omaggio al repertorio brasiliano reso celebre in Italia dalla voce di Ornella Vanoni. La serata vedrà protagonista Paola Arnesano alla voce, accompagnata da Max Monno alla chitarra e agli arrangiamenti, Aldo Di Caterino al flauto, Gianluca Fraccalvieri al basso e Fabio delle Foglie alla batteria.

Venerdì 10 luglio Palazzo Pesce ospiterà invece “De André. Suite Cameristica”, un progetto dedicato a Fabrizio De André, cantautore e poeta capace di trasformare la canzone italiana in strumento di racconto sociale e riflessione civile. Sul palco Rose Mary Nicassio alla voce, Pasquale Buongiovanni alla chitarra, Vincenzo Maurogiovanni al basso e Francesco Manfredi al clarinetto.

La rassegna si chiuderà sabato 11 luglio con “Disney Jazz. A New Perspective”, spettacolo che propone una rilettura in chiave jazz, swing, tango e contemporanea delle più amate melodie Disney. A esibirsi saranno Veronica Sinigaglia alla voce e Alberto Iovene al piano.

Un cartellone pensato per valorizzare il rapporto tra musica, territorio e luoghi della cultura, trasformando la corte di Palazzo Pesce in uno spazio di incontro e condivisione attraverso il linguaggio universale delle note.