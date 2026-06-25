Incidente sulla Conversano-Castellana, muore il 23enne Francesco Longo dopo quattro giorni di agonia

CONVERSANO - Non ce l’ha fatta, il 23enne rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto sabato 20 giugno sulla strada provinciale 240 che collega, all’altezza dell’incrocio per

Il giovane viaggiava in sella alla sua moto quando, per cause ancora da chiarire, si è verificato lo scontro con una Citroën Dyane. L’impatto è stato molto violento e il motociclista ha riportato gravi traumi e lesioni multiple.

Immediatamente soccorso, Francesco Longo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Santa Maria, dove i sanitari sono intervenuti per stabilizzare le sue condizioni. Successivamente il 23enne è stato trasferito al Policlinico di Bari, ma nonostante gli sforzi dei medici la situazione è progressivamente peggiorata fino al decesso, avvenuto dopo quattro giorni di ricovero, nel giorno di San Giovanni.

La notizia della morte del giovane ha suscitato profondo dolore nelle comunità di Conversano e dei centri vicini, dove Francesco era conosciuto e stimato. In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio e di vicinanza rivolti alla famiglia, colpita da una grave perdita.

Restano ora da chiarire le cause e la dinamica dell’incidente. Le autorità competenti stanno svolgendo gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto sulla provinciale.