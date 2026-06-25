Incidente sulla Conversano-Castellana, muore il 23enne Francesco Longo dopo quattro giorni di agonia
CONVERSANO - Non ce l’ha fatta Francesco Longo, il 23enne rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto sabato 20 giugno sulla strada provinciale 240 che collega Conversano a Castellana Grotte, all’altezza dell’incrocio per Triggianello.
Il giovane viaggiava in sella alla sua moto quando, per cause ancora da chiarire, si è verificato lo scontro con una Citroën Dyane. L’impatto è stato molto violento e il motociclista ha riportato gravi traumi e lesioni multiple.
Immediatamente soccorso, Francesco Longo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Santa Maria, dove i sanitari sono intervenuti per stabilizzare le sue condizioni. Successivamente il 23enne è stato trasferito al Policlinico di Bari, ma nonostante gli sforzi dei medici la situazione è progressivamente peggiorata fino al decesso, avvenuto dopo quattro giorni di ricovero, nel giorno di San Giovanni.
La notizia della morte del giovane ha suscitato profondo dolore nelle comunità di Conversano e dei centri vicini, dove Francesco era conosciuto e stimato. In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio e di vicinanza rivolti alla famiglia, colpita da una grave perdita.
Restano ora da chiarire le cause e la dinamica dell’incidente. Le autorità competenti stanno svolgendo gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto sulla provinciale.