Palazzo Pesce, musica senza confini: da Mozart a Whitney Houston una lunga rassegna tra lirica, jazz e pop

– Un fitto calendario di appuntamenti musicali anima l’inizio dell’estate a Palazzo Pesce, che dal 4 al 19 giugno 2026 ospita una serie di concerti tra lirica, jazz, cantautorato italiano e grandi tributi internazionali, in collaborazione con ile con il supporto di Agìmus.

Concerto finale della masterclass con Maria Agresta

Si parte giovedì 4 giugno alle ore 20.30 con il concerto finale della masterclass per cantanti lirici e pianisti accompagnatori tenuta dal soprano Maria Agresta e dal pianista Michele D’Elia, figura di riferimento dell’attività didattica dell’Accademia del Teatro alla Scala.

Nella cornice di Palazzo Pesce, i partecipanti alla masterclass si esibiranno in un programma dedicato ai grandi autori dell’opera: Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti e Giuseppe Verdi.

“Musica in 4D”: omaggio ai cantautori italiani

Il giorno successivo, venerdì 5 giugno alle 21.00, la corte all’aperto ospiterà “Musica in 4D”, progetto dedicato al songbook di Fabrizio De André, Lucio Dalla, Pino Daniele e Francesco De Gregori.

Sul palco Tony Quadrello (voce e chitarra), Leonardo Torres (tastiere), Beppe Sequestro (basso) e Felix Di Turi (batteria) per un viaggio nella grande canzone d’autore italiana, reinterpretata in chiave contemporanea.

Omaggi a Nina Simone e Shirley Bassey

Sabato 6 giugno sarà la volta di un concerto narrativo dedicato a due icone della musica mondiale: Nina Simone e Shirley Bassey, interpretate dalla voce di Stefania Dipierro, accompagnata da Piero Vincenti e Fabio Accardi.

In programma alcuni dei brani più celebri del repertorio internazionale, da “Feeling Good” a “Goldfinger”, in un percorso che attraversa gospel, soul, jazz e musica pop.

Jazz, fusion e improvvisazione

Il 12 giugno spazio all’energia del progetto “Improvvise-Azioni”, tra rock, funk, R&B e soul, con UQUarteT e special guest vocali. Il repertorio spazia da Chick Corea a Donald Fagen, in una dimensione fortemente improvvisativa.

“Le voci dell’anima” e il gran finale su Whitney Houston

Il 13 giugno è previsto un viaggio musicale tra Italia, Francia, America e America Latina con “Le voci dell’anima”, mentre il 19 giugno la rassegna si chiude con un omaggio a Whitney Houston, tra i suoi successi più celebri e le radici gospel della sua carriera.

Un mese di musica tra generi e linguaggi

La programmazione conferma la vocazione di Palazzo Pesce come spazio dedicato alla contaminazione musicale e al dialogo tra generi, dalla lirica al jazz, fino alla canzone d’autore e al pop internazionale, in una proposta che unisce formazione, spettacolo e valorizzazione artistica.