Pane e Pomodoro torna balneabile: via libera di ARPA Puglia. In arrivo i lavori sul Canale Picone

BARI - Le acque dello specchio balneare di Pane e Pomodoro sono nuovamente idonee alla balneazione. Le analisi effettuate da ARPA Puglia sui campioni prelevati nella giornata di ieri hanno restituito esiti favorevoli, consentendo da questa mattina la riapertura alla fruizione della spiaggia cittadina.

Il provvedimento segna il ritorno alla normalità per uno dei punti più frequentati del litorale urbano, dopo le temporanee limitazioni adottate in via precauzionale a seguito dei controlli ambientali.

Parallelamente, prosegue il percorso tecnico-amministrativo legato alla riqualificazione del sistema fognario afferente al Canale Picone. Sono infatti in fase avanzata le interlocuzioni tra il Comune di Bari e Acquedotto Pugliese per l’avvio imminente della cantierizzazione dell’intervento.

Il progetto prevede la rifunzionalizzazione delle reti fognarie lungo il tracciato del canale, con la separazione tra rete nera e rete meteorica. L’obiettivo è ridurre in modo strutturale il rischio di sversamenti nell’area di Pane e Pomodoro in occasione di precipitazioni intense, migliorando la qualità ambientale e la sicurezza della balneazione nel medio-lungo periodo.