Rapina alla gioielleria Blue Spirit nel centro commerciale Conad di Casamassima: banditi in fuga con il bottino

CASAMASSIMA - Momenti di paura questa mattina nel centro commerciale Conad di Casamassima, dove tre malviventi hanno messo a segno una rapina ai danni della gioielleria Blue Spirit. Il colpo è stato messo a segno poco dopo le 9, a pochi minuti dall’apertura della struttura.

Secondo una prima ricostruzione, due rapinatori con il volto coperto sono entrati all’interno del negozio mentre un terzo complice li attendeva all’esterno a bordo di una Fiat Punto bianca pronta per la fuga.

Uno dei banditi avrebbe minacciato la dipendente con una pistola, mentre il complice, armato di martello, ha cercato di raggiungere i preziosi custoditi nelle vetrine espositive. La teca contenente i gioielli si sarebbe aperta senza essere danneggiata, permettendo ai malviventi di impossessarsi di parte della merce.

L’azione è stata però interrotta dall’arrivo di una guardia giurata che, insospettita dalla situazione, è intervenuta all’interno del centro commerciale. I rapinatori hanno quindi deciso di abbandonare rapidamente il negozio e di fuggire a bordo dell’auto, facendo perdere le proprie tracce.

Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella galleria commerciale e nelle aree esterne. Gli investigatori stanno lavorando per identificare i responsabili e ricostruire con precisione tutte le fasi della rapina.

La dipendente della gioielleria, sotto choc dopo la minaccia subita, è stata assistita dal personale sanitario intervenuto sul posto.