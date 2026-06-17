Paura in un asilo nido a Santa Maria di Leuca: neonata di quattro mesi colta da malore, rianimata e ricoverata

SANTA MARIA DI LEUCA - Momenti di grande apprensione in un asilo nido di, dove una bambina di appena quattro mesi ha accusato un improvviso malore mentre si trovava all’interno della struttura gestita dalle suore.

L’allarme è scattato immediatamente quando le insegnanti si sono accorte delle condizioni della piccola. Temendo un possibile episodio legato a un rigurgito o alla sindrome della morte improvvisa del lattante (Sids), hanno richiesto l’intervento del 118.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del servizio di emergenza: i sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione sulla neonata, riuscendo a stabilizzarla prima del trasferimento urgente all’ospedale Ospedale Cardinale Panico.

La bambina è attualmente ricoverata e affidata alle cure dei medici, che stanno monitorando le sue condizioni e facendo il possibile per salvarle la vita. Restano da chiarire le cause del malore improvviso.