A Cellino San Marco la presentazione del libro 'Una vita per vincere il cancro' di Francesco Schittulli



CELLINO SAN MARCO (BR) - Sabato 20 giugno, alle ore 18.00, nella suggestiva cornice di Villa Neviera a Cellino San Marco, si terrà la presentazione del libro “Una vita per vincere il cancro” del professor Francesco Schittulli, una delle figure più autorevoli della senologia e dell'oncologia italiana. - Sabato 20 giugno, alle ore 18.00, nella suggestiva cornice di Villa Neviera a Cellino San Marco, si terrà la presentazione del libro “Una vita per vincere il cancro” del professor Francesco Schittulli, una delle figure più autorevoli della senologia e dell'oncologia italiana.





L'evento, a ingresso libero, si svolgerà presso Villa Neviera, in via Campi 234, e rappresenterà un importante momento di riflessione sul valore della prevenzione oncologica, della ricerca scientifica e dell'impegno civile a tutela della salute pubblica.





Protagonista della serata sarà il Prof. Francesco Schittulli, chirurgo senologo-oncologo e Presidente Nazionale della LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, che dialogherà con il giornalista di Telerama Vincenzo Sparviero, offrendo al pubblico un racconto intenso della propria esperienza professionale e umana al servizio della lotta contro il cancro.





Ospite d'onore dell'iniziativa sarà il celebre cantante Albano Carrisi, che con la sua presenza contribuirà a rendere ancora più significativa una serata dedicata alla cultura, alla salute e alla sensibilizzazione sociale.





Numerosi gli interventi istituzionali previsti. Porteranno i propri saluti Marco Marra, Sindaco di Cellino San Marco; Tommaso Gioia, Consigliere della Regione Puglia; Maurizio De Nuccio, Direttore Generale della ASL Brindisi; Raffaele Quarta, Direttore Sanitario della Croce Rossa Italiana – Comitato di Lecce; Antonio Castagnaro, specialista in Pneumologia e Malattie dell'Apparato Respiratorio; Assunta De Cillis, Manager di Cantine Due Palme; e Angelo Maci, fondatore di Cantine Due Palme.





Le conclusioni saranno affidate a Melissa Maci, Presidente di Cantine Due Palme.





L'iniziativa è organizzata dalla LILT – Associazione Provinciale di Brindisi e da Cantine Due Palme, con il patrocinio del Comune di Cellino San Marco e della ASL Brindisi.





"Una vita per vincere il cancro" non è soltanto un libro autobiografico, ma una testimonianza concreta di dedizione alla medicina, alla prevenzione e alla tutela della vita. La presentazione si propone come un'occasione di confronto e sensibilizzazione su temi di grande rilevanza sociale, riaffermando il valore della cultura della prevenzione quale strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita e contrastare le patologie oncologiche.





Una serata che si preannuncia ricca di contenuti, emozioni e testimonianze, nel segno dell'impegno condiviso per la salute e il bene comune.