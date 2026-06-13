Prezzo Bitcoin in calo: MoneySimpler AI Quant converte la volatilità del BTC in profitti quotidiani

Nel giugno 2026, Bitcoin ha subito una significativa correzione, con il prezzo che è sceso da oltre 80.000 dollari a un minimo di 59.100 dollari. Al 13 giugno, il prezzo attuale è di 63.500 dollari, il che rappresenta un calo mensile del 25%-30% e più della metà rispetto al suo massimo storico. La volatilità del mercato si è intensificata a causa del rafforzamento del dollaro statunitense, dei deflussi dagli ETF e delle vendite istituzionali.

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