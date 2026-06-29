Puglia Showcase 2026: dall’1 al 4 luglio la vetrina internazionale del teatro e della danza pugliesi

BARI - Dal 1° al 4 luglio Fasano sarà il centro di Puglia Showcase 2026, appuntamento internazionale dedicato alla scena teatrale e coreutica contemporanea pugliese, ideato da Puglia Culture e promosso dalla Regione Puglia. La manifestazione rappresenta un’importante occasione di valorizzazione dello spettacolo dal vivo regionale, mettendo in relazione compagnie, operatori culturali, programmatori, festival, istituzioni, critici e giornalisti in una prospettiva di promozione nazionale e internazionale.L’edizione 2026 si svolge con il patrocinio di Rai Puglia, Ordine dei Giornalisti della Puglia e ANCT-Associazione Nazionale Critici di Teatro. Media partnership: Rai Radio 3 e Teatro e Critica. L’iniziativa è finanziata con risorse del Fondo di Rotazione POC 2021-2027 ed è realizzata in collaborazione con il Comune di Fasano.L'apertura della manifestazione è alle ore 10 al Teatro Sociale di Fasano, dove, prima dell'avvio del programma artistico, si terrà un breve momento istituzionale di saluto con gli organizzatori e i rappresentanti delle istituzioni, occasione per presentare gli obiettivi dell'edizione 2026 e dare il benvenuto agli ospiti italiani e internazionali.Dopo il momento inaugurale prenderà il via il programma della prima giornata, che accompagnerà operatori e pubblico tra spettacoli, incontri e occasioni di confronto, offrendo una panoramica della produzione teatrale e coreutica pugliese contemporanea.Dodici compagnie e dodici spettacoli in cartellone per un'edizione che si prepara ad accogliere a Fasano circa 250 operatori culturali provenienti dall'Italia e da numerosi Paesi esteri, tra cui Albania, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Corea del Sud, Croazia, Cuba, Finlandia, Giappone, Grecia, Messico, Panama, Polonia, Repubblica Dominicana, Spagna, Stati Uniti, Tunisia, Turchia e Venezuela, insieme a critici teatrali e di danza e giornalisti delle principali testate di settore.In scena: Compagnia Equilibrio Dinamico, Associazione Sosta Palmizi, C.R.E.S.T., ResExtensa – Porta d’Oriente, Factory Compagnia Transadriatica, Compagnia Licia Lanera, Bottega degli Apocrifi, Teatro dei Borgia, IGS APS, INTI, Associazione La Luna nel Letto, Koreja.Ad arricchire il programma, sabato 4 luglio a I Portici – Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia” si terrà Visioni dal Sud: Cultura, Comunità e Connessioni, uno dei momenti centrali dell’edizione 2026. Assessori alla Cultura, Presidenti delle Regioni del Mezzogiorno ed esponenti del Ministero della Cultura si confronteranno sulle strategie per rafforzare il sistema culturale del Sud, dal welfare culturale all’internazionalizzazione delle produzioni artistiche, con l’obiettivo di favorire nuove sinergie e una progettualità condivisa tra i territori.Lo Showcase sarà inoltre occasione di incontro e confronto tra artisti e operatori attraverso i Pitch delle compagnie, in programma il 2 e 3 luglio a I Portici – Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia”, pensati come spazio di presentazione dei progetti artistici e di dialogo con programmatori, direttori di festival e operatori culturali italiani e internazionali.L’apertura del 1° luglio al Teatro Sociale sarà affidata a Ultimo Round (ore 10), produzione C.R.E.S.T. in collaborazione con Associazione Mente Acrobatica. Lo spettacolo, scritto da Gaetano Colella e Andrea Simonetti, racconta la storia del pugile sinti Johann Trollmann attraverso l’interpretazione di Andrea Simonetti, con la regia di Gaetano Colella. Un racconto intenso che attraversa le persecuzioni del nazismo e restituisce dignità a una figura a lungo dimenticata.A seguire, Racconto personale (ore 12) della Compagnia Bottega degli Apocrifi porterà in scena la vera storia di Mamadou Diakite, protagonista e interprete dello spettacolo, con drammaturgia di Stefania Marrone e regia di Cosimo Severo. Un viaggio tra Africa ed Europa che parla di sogni, migrazioni e desiderio di futuro.Il pomeriggio al Teatro Kennedy (ore 18.30) sarà dedicato alla danza con Progetto delle Radici: Mors / Lu Baciu Santu della ResExtensa Dance Company, ideato e diretto da Elisa Barucchieri. In scena, tra gli altri, Francesca De Chirico, Giulia Maffei, Fabiana Mangialardi e Federica Vitellozzi per Mors, mentre Lu Baciu Santu porta la firma coreografica di Diego Tortelli. Un lavoro che indaga i riti, le tradizioni e l’identità del Sud Italia attraverso il linguaggio del corpo.Il 2 luglio si aprirà al Teatro Kennedy con LidOdissea (ore 10) della Compagnia Berardi Casolari. Scritto e diretto da Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari, con la collaborazione di César Brie, vede in scena Gianfranco Berardi, Gabriella Casolari, Massimiliano Di Corato e Silvia Zaru. L’Odissea diventa il pretesto per raccontare smarrimenti e fragilità dell’uomo contemporaneo.Al Teatro Sociale, Oliviero (ore 12) di Teatro dei Borgia affronta il tema del lavoro sociale e della cura. Scritto e diretto da Gianpiero Borgia, vede sul palco Gianpiero Borgia e Riccardo Palmieri, ispirandosi a testimonianze reali raccolte tra operatori sociali di Brescia e Bergamo.Nel pomeriggio sono previsti i Pitch delle compagnie a I Portici – Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia”. Seguirà Giulietta e Romeo. Il corpo di Shakespeare (ore 18.30), nuova produzione de La Luna nel Letto, Teatri di Bari e Compagnia Eleina D.. La regia e drammaturgia di Michelangelo Campanale e le coreografie di Vito Leone Cassanoguidano un numeroso ensemble composto, tra gli altri, da Claudia Cavalli, Vito Leone Cassano, Gaia Stanghellini e Francesco Ayrton Lacatena. Una riscrittura visionaria del classico shakespeariano tra danza, teatro fisico e immagini in movimento.Il 3 luglio il Teatro Kennedy ospiterà (H)amleto (ore 10) di Factory Compagnia Transadriatica. Ispirato a Shakespeare e scritto da Fabrizio Tana, lo spettacolo è curato da Tonio De Nitto e Fabio Tinella e vede in scena un gruppo misto di attori con e senza disabilità, tra cui Alessandra Cappello, Nicola De Meo, Silvia Lodi, Stefano Solombrino e lo stesso Fabrizio Tana. Un progetto che mette al centro il tema dell’inclusione e della rappresentazione della diversità.Alle ore 12, al Teatro Sociale, sarà la volta di Sosta Palmizi con Zugzwang, ideato e interpretato da Elisabetta Lauro e Gennaro Andrea Lauro, con musiche di Amedeo Monda. Attraverso la metafora della partita a scacchi, i due performer riflettono sulle scelte obbligate e sui limiti della libertà individuale.Nel pomeriggio sono previsti i Pitch delle compagnie a I Portici – Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia”. La giornata sarà chiusa da James (ore 18.30), scritto e diretto da Licia Lanera, che sarà anche in scena insieme a Monica Contini, Mino Decataldo, Chiara Davolio, Danilo Giuva, Ermelinda Nasuto, Andrea Sicuro e Lucia Zotti. Uno spettacolo che intreccia vita e teatro, interrogandosi sul desiderio di lasciare un segno e sull’eredità artistica.La giornata conclusiva del 4 luglio si aprirà con Caravaggio. Di chiaro e di oscuro (ore 9.30), testo di Francesco Niccolini interpretato da Luigi D’Elia, con la regia di Enzo Vetrano e Stefano Randisi. Un racconto teatrale dedicato alla vita inquieta e rivoluzionaria del grande maestro della pittura italiana.Subito dopo, alle ore 10.30, a I Portici – Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia”, si terrà l’incontro Visioni dal Sud: Cultura, Comunità e Connessioni.Nel pomeriggio, al Teatro Sociale, Modugno prima di volare (ore 17) di Teatro Koreja racconterà le radici di Domenico Modugno. Lo spettacolo, scritto da Angelo De Matteis con Salvatore Tramacere, vede in scena Angelo De Matteis, Emanuela Pisicchio ed Enrico Stefanelli, con la regia di Salvatore Tramacere.A chiudere il cartellone sarà Arvo Pärt vs David Bowie (ore 18.30) della Equilibrio Dinamico Repertory Dance Company. Il progetto porta la firma coreografica di Roberta Ferrara e Gianni Notarnicola e vede protagonisti i danzatori Anabel Barotte Moreno, Tonia Laterza, Daniela Santoro, Alberto Tafuni e Bakit Zerilli, in un dialogo tra le suggestioni sonore del compositore estone e l’universo creativo della rockstar britannica.Le giornate si concluderanno con il classico Villaggio Puglia – Musica ed Enogastronomia, dedicato all’incontro tra operatori, compagnie e critici ospiti in un contesto conviviale.