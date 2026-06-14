Puglia, torna “Road to Battiti 2026”: tre tappe tra Bari, Alberobello e Polignano con grandi nomi della musica italiana
COLOGNO MONZESE - Prosegue il percorso di “Road to Battiti 2026”, il tour itinerante che anticipa la kermesse estiva TIM Summer Hits – Battiti Live, tra gli appuntamenti musicali più seguiti dell’estate televisiva e live.
Dopo la tappa di Manfredonia, il format promosso da Radio Norba si prepara a tre nuove serate in Puglia, con artisti di primo piano del panorama musicale nazionale.
Le tappe del weekend
Il tour farà tappa venerdì 19 giugno a Bari, sabato 20 giugno ad Alberobello e domenica 21 giugno a Polignano a Mare.
A Bari l’evento si svolgerà in Largo Giannella, mentre il villaggio partner sarà allestito al Molo San Nicola. Ad Alberobello il palco sarà in Largo Martellotta, con area villaggio in via Don Francesco Gigante. A Polignano a Mare, infine, il concerto si terrà in Largo Gelso, con villaggio in via San Vito.
Gli artisti in programma
La tappa di Bari vedrà sul palco Serena Brancale, Levante, Delia e il gruppo The Kolors.
Ad Alberobello sarà protagonista Annalisa, mentre la chiusura a Polignano a Mare sarà affidata ad Achille Lauro.
Format e orari
A partire dalle 18:00 i conduttori di Radio Norba animeranno le piazze con musica, interviste e intrattenimento. Le esibizioni live sono previste dalle 21:00.
L’ingresso sarà libero fino al raggiungimento della capienza consentita, confermando la formula che ha reso il tour uno degli appuntamenti più partecipati dell’estate pugliese.