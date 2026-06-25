Raz Degan a processo a Brindisi: rinviato il giudizio per l’accusa di violenza privata

BRINDISI - Proseguirà davanti al Tribunale di Brindisi il procedimento nei confronti di, accusato di. Al termine dell’udienza predibattimentale, il giudice ha disposto il rinvio a giudizio: la prima udienza del processo è stata fissata per il

La vicenda giudiziaria nasce dalla denuncia presentata da un elettricista che aveva effettuato alcuni lavori nel trullo di proprietà dell’attore, situato nelle campagne tra Ostuni e Cisternino.

Secondo la ricostruzione accusatoria, il 31 luglio 2024 sarebbe nata una discussione tra i due in merito agli interventi eseguiti nell’immobile. Durante il confronto, Degan avrebbe sottratto all’artigiano il telefono cellulare e le chiavi dell’automobile, con l’obiettivo – secondo l’accusa – di impedirgli di allontanarsi dal luogo.

L’uomo avrebbe accusato un malore e richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Successivamente avrebbe formalizzato la denuncia che ha dato origine all’inchiesta.

La presunta persona offesa si è costituita parte civile ed è assistita dall’avvocato Pierpaolo Argentiero. Il procedimento entrerà ora nella fase dibattimentale, durante la quale saranno esaminati gli elementi raccolti e saranno valutate le rispettive ricostruzioni dei fatti.