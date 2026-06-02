Roccafranca, giovane cade dal cofano dell’auto in movimento: morto 23enne

BRESCIA – Tragedia nella serata di lunedì 1 giugno a Roccafranca, in provincia di Brescia, dove un giovane di 23 anni, Pio Domenico Fazzolari, ha perso la vita dopo essere caduto dal cofano di un’auto in movimento.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto intorno alle 23 in via Michelangelo. Il ragazzo, dopo aver trascorso la serata con un amico che lo aveva riaccompagnato a casa, sarebbe salito improvvisamente sul cofano del veicolo. L’automobilista avrebbe proseguito per alcuni metri e, in quel momento, il 23enne avrebbe perso l’equilibrio, finendo violentemente sull’asfalto e riportando un trauma fatale alla testa.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari di AREU con ambulanza e automedica in codice rosso, insieme alla polizia stradale di Brescia e ai carabinieri della Compagnia di Chiari. Nonostante i tentativi di soccorso e di rianimazione, per il giovane non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente.

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Il conducente dell’auto è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale, atto dovuto per consentire lo svolgimento delle indagini.

Gli investigatori stanno ora raccogliendo testimonianze ed elementi utili a chiarire la sequenza esatta dell’accaduto e le eventuali responsabilità.