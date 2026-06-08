Roland Garros, Mirra Andreeva conquista il titolo: è il primo Slam della carriera

FRANCESCO LOIACONO – È la giovane russala nuova regina del Roland Garros. La tennista diciannovenne ha conquistato il prestigioso torneo parigino imponendosi in finale sulla polaccacon il punteggio diin appena un'ora e 23 minuti di gioco.

Per Andreeva si tratta del primo titolo del Grande Slam della carriera, un traguardo che conferma il talento della giovane russa, già considerata una delle stelle emergenti del tennis mondiale. Con il successo sulla terra rossa di Parigi, la numero 8 del ranking WTA conquista inoltre il sesto torneo WTA della sua carriera.

Il trionfo assume un significato ancora più importante dal punto di vista statistico: Andreeva diventa infatti la terza tennista più giovane dal 2000 a vincere un torneo dello Slam, dopo Maria Sharapova e Emma Raducanu.

Doppio femminile: successo per Siniakova e Townsend

Nel torneo di doppio femminile il titolo è andato alla coppia composta dalla ceca Katerina Siniakova e dall'americana Taylor Townsend.

Le due campionesse hanno superato in finale la serba Aleksandra Krunic e la kazaka Anna Danilina con il punteggio di 6-2, 7-5, conquistando il trofeo senza lasciare spazio alla rimonta delle avversarie.

Doppio maschile: trionfo per Granollers e Zeballos

Nel doppio maschile a sollevare il trofeo sono stati lo spagnolo Marcel Granollers e l'argentino Horacio Zeballos.

La coppia ispano-argentina ha dominato la finale battendo il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten con un netto 6-4, 6-2, chiudendo il torneo con una prestazione autorevole.

Il Roland Garros 2026 si chiude così con l'esplosione definitiva di Mirra Andreeva, protagonista di un successo destinato a segnare l'inizio di una nuova era nel tennis femminile internazionale.