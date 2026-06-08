Lecce, conferma per Jamil Siebert: il difensore tedesco sarà ancora protagonista in Serie A

Il futuro disarà ancora in giallorosso. Il difensore tedesco continuerà infatti la sua avventura con l'US Lecce anche nel prossimo campionato di Serie A, rappresentando una delle pedine su cui il club punta per affrontare la nuova stagione.

Nel campionato appena concluso, Siebert ha collezionato 21 presenze con la maglia del Lecce, confermandosi una risorsa importante nel reparto arretrato. Il centrale tedesco, arrivato in Salento per rafforzare la difesa giallorossa, ha mostrato affidabilità e margini di crescita che hanno convinto la società a proseguire il percorso insieme.

Classe 2002, Siebert è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Fortuna Düsseldorf, con cui ha completato tutta la trafila nelle formazioni Under 17 e Under 19 prima di approdare in prima squadra. Nel corso della sua carriera ha inoltre vestito le maglie del Fortuna Düsseldorf e del , maturando esperienza nel calcio tedesco.

Importante anche il suo percorso nelle nazionali giovanili della Germania. Siebert è stato infatti titolare in otto gare con la Germania Under 21 e ha collezionato una presenza con la Germania Under 18.

Il difensore è legato al Lecce da un contratto valido fino al 30 giugno 2028. Dopo il periodo di vacanza estivo, farà ritorno in Salento nel mese di luglio per iniziare la preparazione precampionato e mettersi a disposizione dello staff tecnico in vista del ritiro.

L'esordio stagionale è previsto ad agosto, quando prenderà il via il nuovo campionato di Serie A. Per il Lecce l'obiettivo resta quello di conquistare una nuova salvezza e consolidare la propria presenza nella massima serie, con Siebert pronto a dare il proprio contributo al progetto giallorosso.