Samuele Cavallo, un inno alla libertà nel nuovo singolo "Il mondo gira"





"Il mondo gira" è il nuovo singolo di Samuele Cavallo, scritto insieme a Flavio Gismondi. Un brano dal sound fresco e coinvolgente, in cui atmosfere funk e un groove dal respiro estivo accompagnano l'ascoltatore in un viaggio fatto di leggerezza, libertà e voglia di vivere il momento. Con immagini evocative e una melodia immediata, Il mondo gira racconta quelle giornate destinate a diventare ricordi indelebili: istanti in cui il tempo rallenta, lo stress lascia spazio alla spensieratezza e la musica diventa la colonna sonora perfetta per un viaggio con il finestrino abbassato, il sole sul viso e la libertà da respirare a pieni polmoni.

È un invito a lasciarsi trasportare dal ritmo della vita, ad assaporare il presente e a riscoprire il valore delle emozioni più semplici, trasformando ogni istante in un ricordo da custodire.

Il brano è prodotto da Samuele Cavallo e Flavio Gismondi per Astralmusic (Edizioni: JOIS Edizioni Musicali e Discografiche SNC di Boris Bartoletti & C.). L'arrangiamento è firmato da Giovanni Cannarozzo.











