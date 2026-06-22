San Nicandro Garganico, auto si ribalta sulla strada per Torre Mileto: morto 25enne

Tragedia nella tarda serata di ieri, 21 giugno, sulla strada che collega San Nicandro Garganico a Torre Mileto, nel Foggiano. Un grave incidente stradale è costato la vita a Luigi Limosani, 25 anni.

Il giovane viaggiava a bordo di un’utilitaria insieme a un amico quando, intorno alle 22.45, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo. L’auto è uscita dalla carreggiata, si è ribaltata e ha terminato la propria corsa nei terreni ai margini della strada.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118. Le condizioni del 25enne sono apparse subito disperate: nonostante i tentativi di rianimazione, il giovane è deceduto a bordo dell’ambulanza della postazione di San Nicandro Garganico, prima del trasferimento in ospedale con l’elisoccorso già attivato.

Ferito anche l’altro occupante della vettura. L’uomo è stato soccorso dall’equipe del 118 di Apricena e trasportato all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo per ricevere le cure necessarie.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo.