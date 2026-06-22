San Nicandro Garganico, auto si ribalta sulla strada per Torre Mileto: morto 25enne
La vittima è Luigi Limosani. Il giovane è deceduto dopo il violento incidente avvenuto nella tarda serata di ieri. Ferito l’amico che viaggiava con lui
Tragedia nella tarda serata di ieri, 21 giugno, sulla strada che collega San Nicandro Garganico a Torre Mileto, nel Foggiano. Un grave incidente stradale è costato la vita a Luigi Limosani, 25 anni.
Il giovane viaggiava a bordo di un’utilitaria insieme a un amico quando, intorno alle 22.45, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo. L’auto è uscita dalla carreggiata, si è ribaltata e ha terminato la propria corsa nei terreni ai margini della strada.
Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118. Le condizioni del 25enne sono apparse subito disperate: nonostante i tentativi di rianimazione, il giovane è deceduto a bordo dell’ambulanza della postazione di San Nicandro Garganico, prima del trasferimento in ospedale con l’elisoccorso già attivato.
Ferito anche l’altro occupante della vettura. L’uomo è stato soccorso dall’equipe del 118 di Apricena e trasportato all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo per ricevere le cure necessarie.
Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo.