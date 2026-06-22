Turi capitale della lirica: torna il Festival del Belcanto con grandi nomi e nuove date

Turi si prepara a diventare ancora una volta palcoscenico della grande lirica con la XVI edizione del Festival del Belcanto, appuntamento dedicato alla valorizzazione della tradizione operistica italiana e alla diffusione della cultura musicale in Puglia.

L’edizione 2026 porta con sé importanti novità: oltre al consueto calendario estivo, il festival proporrà anche una serie di appuntamenti nel periodo autunnale, ampliando l’offerta culturale e il rapporto con il pubblico.

In attesa del programma completo degli eventi autunnali, è stato ufficializzato il cartellone estivo, che prevede tre appuntamenti tra luglio e agosto nella suggestiva cornice del centro storico di Turi.

Si parte con i Four Italian Tenors

L’apertura del festival è affidata, il 22 luglio 2026 alle ore 21, all’Atrio dell’Oratorio in Strada Mola, allo spettacolo “The Four Italian Tenors – Un amore così grande”.

I quattro tenori, conosciuti sui palcoscenici internazionali di Europa, America e Asia, saranno accompagnati dall’Orchestra Filarmonica Pugliese diretta dal maestro Lorenzo Bizzarri.

Il pubblico potrà vivere un viaggio tra le grandi pagine dell’opera e della musica italiana, con celebri arie come “Nessun dorma”, “La donna è mobile” e “Una furtiva lagrima”, insieme a brani intramontabili della tradizione popolare come “Caruso”, “Volare” e “’O sole mio”.

La magia della Traviata di Verdi

Il secondo appuntamento è fissato per il 1° agosto, sempre alle ore 21 nell’Atrio dell’Oratorio, con “La Traviata” di Giuseppe Verdi, una delle opere più amate e rappresentate al mondo.

La produzione vedrà protagonista l’Orchestra del Taranto Opera Festival, diretta dal maestro Ferdinando Redavid, che accompagnerà il pubblico nella tragica e intensa storia d’amore tra Violetta e Alfredo, tra passione, sacrificio e destino.

Il Premio del Belcanto a Rachele Stanisci

Gran finale estivo il 3 agosto alle ore 21 in piazza Gonnelli con la consegna del Premio del Belcanto 2026.

Il riconoscimento sarà assegnato al soprano Rachele Stanisci, artista pugliese di grande prestigio, apprezzata nei più importanti teatri lirici nazionali e internazionali.

La serata sarà arricchita da una sua esibizione dal vivo, offrendo al pubblico l’opportunità di ascoltare una delle voci più rappresentative della scena lirica contemporanea.

Cultura e territorio

Promosso da Chi È Di Scena con la direzione artistica di Ferdinando Redavid, il Festival del Belcanto è realizzato con il contributo e il patrocinio del Comune di Turi e con un intervento finanziato attraverso risorse del Fondo di Rotazione della Regione Puglia.

La rassegna si conferma un appuntamento capace di unire qualità artistica, promozione culturale e valorizzazione del territorio, attirando appassionati, turisti e nuovi spettatori.

Informazioni e aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale del festival e sui canali social della manifestazione.



