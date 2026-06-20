Santo Spirito, completata la riqualificazione del lungomare: nuovo waterfront pedonale pronto per l’estate

Il lungomare Cristoforo Colombo di Santo Spirito torna a nuova vita. Sono terminati i lavori di riqualificazione e pedonalizzazione del tratto antistante il porto del quartiere a nord di Bari, un intervento che punta a restituire alla comunità uno spazio pubblico più moderno, accessibile e vicino al mare.

Questa mattina il sindaco di Bari Vito Leccese, insieme all’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, ha effettuato un sopralluogo nell’area interessata dal cantiere, alla presenza della presidente del Municipio V Maristella Morisco, dell’assessore Michelangelo Cavone, dei consiglieri comunali e municipali e dei tecnici impegnati nei lavori.

“Abbiamo voluto essere presenti oggi per garantire, già prima dell’inaugurazione ufficiale, la piena fruibilità di questo spazio – ha dichiarato il sindaco Leccese -. Si tratta di un’opera importante, progettata dalla grande archistar Boigas, che restituisce identità e qualità urbana a questa frazione”.

Il primo cittadino ha ricordato anche le difficoltà affrontate durante il cantiere, sottolineando gli interventi realizzati parallelamente per migliorare la fruibilità dell’area, tra cui un nuovo parcheggio da circa 400 posti auto che nei prossimi mesi sarà ulteriormente riqualificato con alberature, servizi e nuovi spazi per i cittadini.

L’intervento ha riguardato il tratto compreso tra la torre in prossimità del molo di Levante e via Udine, con l’obiettivo di ricucire il fronte mare con il tessuto urbano esistente e migliorare la qualità della vita di residenti e commercianti.

Sono stati realizzati 14.500 metri quadrati di superficie completamente pedonale, con una nuova pavimentazione e numerosi elementi di arredo urbano. Installate sedute in pietra, cestini portarifiuti, rastrelliere per biciclette e nuove alberature più adatte all’ambiente costiero e resistenti alla presenza di aria salina.

Nei prossimi giorni saranno completati anche gli ultimi dettagli con l’installazione di due chioschi e di un locale prefabbricato destinato ai servizi igienici. Riqualificate inoltre le pensiline per i mercatali e sostituita la balaustra nei punti in cui era necessario intervenire.

Grande attenzione è stata riservata anche alla mobilità sostenibile: il nuovo lungomare comprende un percorso ciclopedonale bidirezionale e un sistema di illuminazione pubblica completamente rinnovato, con 69 nuovi pali e oltre 120 corpi illuminanti a led dal design contemporaneo.

“Abbiamo ascoltato le richieste della comunità e affrontato problemi complessi, dalla fogna bianca alle varianti necessarie per integrare le infrastrutture esistenti – ha spiegato l’assessore Scaramuzzi -. Oggi manteniamo l’impegno assunto con i cittadini: il lungomare è finalmente restituito alla città all’inizio dell’estate”.

Soddisfazione anche da parte della presidente del Municipio V Maristella Morisco: “Dopo tre anni di lavori viene restituito ai cittadini un grande spazio rinnovato, sicuro e fruibile per tutti. Una riqualificazione che valorizza il rapporto tra il territorio e il mare, con una visione più green e moderna”.

Il nuovo waterfront di Santo Spirito è pensato non solo come luogo di passeggio e socialità, ma anche come spazio destinato ad accogliere in futuro iniziative pubbliche, manifestazioni fieristiche e attività legate alla pesca, alla nautica, al turismo e ai servizi ricreativi.

Con il completamento dell’opera, il quartiere si prepara dunque a vivere una nuova stagione estiva con un lungomare più aperto, accessibile e attrattivo per residenti e visitatori.