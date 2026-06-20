Teatro Petruzzelli, presentata la stagione 2027 “Inno alla Gioia”: omaggio a Beethoven nel bicentenario della morte

BARI – Si intitolala stagione 2027 del Teatro Petruzzelli, la prima firmata dal nuovo sovrintendente. Un cartellone che rende omaggio a, nel bicentenario della sua scomparsa, e che punta a coniugare tradizione, qualità artistica e apertura a nuovi pubblici.

La nuova programmazione è stata presentata dal sindaco di Bari e presidente della Fondazione Petruzzelli, Vito Leccese, insieme al sovrintendente Carusi. Il cartellone prevede otto titoli d’opera, un appuntamento dedicato alla danza, diciotto concerti in abbonamento e due concerti straordinari, oltre a numerose novità.

«La stagione 2027 del Teatro Petruzzelli – ha dichiarato Carusi – ricorda nel suo motto Ludwig van Beethoven, il genio che più di ogni altro ha saputo dimostrare nella musica la forza del pensiero. La sua vicenda umana, segnata dalla sordità, rappresenta ancora oggi una straordinaria lezione di creatività e resilienza».

Per il sindaco Leccese, la nuova stagione rappresenta «un invito alla partecipazione, alla scoperta e alla condivisione», attraverso una proposta culturale che punta sulla qualità artistica e sull’inclusione. «Il cartellone offre l’opportunità di immergersi nella bellezza dell’opera, della danza e della musica sinfonica e cameristica, rendendo omaggio a un compositore che continua a parlare al nostro tempo con il linguaggio universale dell’arte», ha sottolineato.

La stagione sinfonica e cameristica sarà interamente dedicata a Beethoven, mentre quella d’opera e balletto proporrà grandi titoli del repertorio accanto a nuove produzioni.

Nel corso della presentazione è intervenuto anche Fabrizio Lingesso, responsabile Marketing di Fineco, sponsor principale della Fondazione Petruzzelli, che ha confermato il sostegno dell’istituto al teatro barese anche per le prossime stagioni, nell’ottica di valorizzare il patrimonio culturale del territorio e favorire l’accesso alla cultura.

Al via la campagna abbonamenti

La campagna abbonamenti per la Stagione d’Opera e Balletto 2027 e per la Stagione Sinfonica e Cameristica 2027 partirà il 1° luglio 2026.

Gli abbonati alle stagioni 2026 avranno diritto di prelazione fino al 30 settembre e potranno rinnovare le proprie tessere presso il botteghino del Teatro Petruzzelli. Sarà possibile effettuare il rinnovo anche tramite bonifico bancario, seguendo le indicazioni fornite dalla biglietteria.

Il botteghino del Teatro Petruzzelli è aperto dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 14. Chiuso la domenica e durante la pausa estiva dal 27 luglio al 23 agosto.

Con “Inno alla Gioia”, il Petruzzelli inaugura così una nuova fase della sua storia artistica, affidando al messaggio universale di Beethoven il compito di accompagnare il pubblico in un anno all’insegna della musica, della cultura e della condivisione.