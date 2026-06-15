Lecce, Nikola Stulic sarà confermato: il serbo resta un punto fermo per la Serie A

- Il Lecce punta ancora su. L'attaccante serbo farà parte della rosa giallorossa anche nella prossima stagione di Serie A, confermando la fiducia del club nelle sue qualità e nel suo percorso di crescita.

Stulic ha collezionato 34 presenze nel campionato appena concluso, terminato il 24 maggio, contribuendo alla stagione della formazione salentina. Il suo contratto con il Lecce è in vigore fino al 30 giugno 2029, un segnale chiaro della volontà della società di costruire il futuro anche attorno al centravanti serbo.

Prima dell'approdo in Italia, Stulic ha maturato esperienze in Belgio con il Charleroi e in patria con Radnicki Nis e Partizan Belgrado, club nel quale è cresciuto calcisticamente attraversando tutte le principali categorie giovanili, dall'Under 17 all'Under 19, passando per il Teleoptik, storica società affiliata al Partizan.

Sul piano internazionale, l'attaccante ha inoltre vestito la maglia della Serbia, disputando quattro partite con la nazionale maggiore e due incontri con la selezione Under 21.

Dopo il periodo di vacanza estivo, Stulic tornerà a Lecce nel mese di luglio per iniziare la preparazione precampionato insieme ai compagni. L'obiettivo sarà farsi trovare pronto per l'inizio della nuova Serie A, al via ad agosto.

Per il Lecce la missione resta la stessa delle ultime stagioni: conquistare la permanenza nella massima serie. In questo percorso, il contributo di Nikola Stulic potrebbe rivelarsi importante per le ambizioni della squadra salentina.