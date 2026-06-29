Schianto sulla statale 106 a Taranto: muore 43enne, grave la famiglia

TARANTO - Tragedia nel pomeriggio sulla strada statale 106, nei pressi della raffineria Eni di Taranto, dove un violento scontro frontale tra una Lancia Y e una Ford Mustang GT è costato la vita a, 43 anni.

L'impatto è stato devastante. La Lancia, sulla quale viaggiavano la vittima, la moglie e i tre figli, ha sfondato una recinzione finendo all'interno di un'area delimitata. Il motore dell'auto si è staccato dal veicolo, rimanendo sull'asfalto insieme ai rottami. Per il 43enne non c'è stato nulla da fare.

La moglie e i tre figli sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati in ospedale. Secondo fonti sanitarie dell'Asl, le loro condizioni sono serie ma non sarebbero in pericolo di vita. Ferito anche il conducente della Ford Mustang GT, le cui condizioni sono in fase di accertamento.

I primi a intervenire sono stati i vigili del fuoco in servizio presso la raffineria Eni, entrati in azione mentre le squadre del comando provinciale di Taranto erano impegnate nello spegnimento di un incendio a San Giorgio Ionico.

Sul posto sono intervenute numerose ambulanze del 118, coordinate dal direttore Mario Balzanelli, insieme agli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale. Le forze dell'ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.