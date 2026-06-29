Autentica festeggia tre anni: a Bari una serata dedicata alla tutela delle eccellenze pugliesi

BARI - Autentica – Associazione Diritto Comune ha celebrato il suo terzo anniversario con un evento ospitato nella suggestiva cornice di, a Bari. Alla serata hanno partecipato la presidente, l'eurodeputatoe il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Puglia,, insieme a numerosi soci e ospiti.

L'associazione nasce con l'obiettivo di promuovere il valore della proprietà intellettuale e di contrastare i fenomeni della contraffazione, tutelando il patrimonio produttivo e culturale del territorio.

Nel suo intervento, la presidente Marilena Lepore ha ribadito l'importanza di difendere la tipicità delle produzioni pugliesi e di salvaguardare i marchi storici, sottolineando come autenticità e qualità rappresentino un patrimonio da preservare e valorizzare.

La serata è stata arricchita da una degustazione di prodotti tipici pugliesi, raccontati direttamente dai produttori che ogni giorno ne custodiscono tradizione e qualità.

Tra i protagonisti dell'iniziativa la Gelateria Gasperini di Bari, Donna Maddalena Farm con i suoi frutti di bosco e l'olio extravergine Tedò.

A rendere ancora più suggestiva l'atmosfera è stata anche l'esibizione di pizzica di due talentuose ballerine, che hanno coinvolto il pubblico con una performance dedicata a una delle espressioni più autentiche della tradizione popolare salentina.

L'evento ha registrato una significativa partecipazione di soci e cittadini, confermando l'interesse verso i temi della tutela delle eccellenze agroalimentari, della valorizzazione delle tradizioni pugliesi e della difesa dell'identità del territorio.