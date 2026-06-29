Incidente nel Foggiano, muore un 40enne di San Severo

FOGGIA - Un uomo di 40 anni, residente a San Severo, ha perso la vita nel pomeriggio di oggi in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 35, nei pressi di Lesina, nel Foggiano.

Secondo le prime informazioni, nello scontro sono rimaste coinvolte due autovetture. Per il 40enne non c'è stato nulla da fare, mentre la conducente dell'altra auto, una donna di 46 anni residente a Lesina, è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal personale sanitario.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e chiarire le cause del violento impatto.