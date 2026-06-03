Schlein a San Giovanni Rotondo: “Sostegno a Rossella Fini e focus su lavoro, sanità e diritti”

SAN GIOVANNI ROTONDO - La segretaria del Partito Democratico,, è intervenuta a San Giovanni Rotondo in occasione di un appuntamento elettorale in vista del ballottaggio del 7 e 8 giugno, esprimendo pieno sostegno alla candidata sindaca

Nel suo intervento, Schlein ha sottolineato il valore dell’alleanza politica che sostiene la candidatura, composta dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle e da altre forze progressiste, definendola un progetto unitario orientato al miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini.

La leader dem ha indicato come priorità politiche il rafforzamento dei diritti sociali, il lavoro, la casa, la sanità e la scuola, con l’obiettivo di aumentare le opportunità occupazionali e sostenere lo sviluppo del territorio del Foggiano.

Un passaggio specifico è stato dedicato alla vertenza dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, struttura sanitaria centrale per il territorio, rispetto alla quale Schlein ha ribadito la necessità di tutelare lavoratrici e lavoratori.

“La difesa del lavoro in questo territorio è fondamentale”, ha affermato, evidenziando come eventuali difficoltà gestionali non debbano ricadere sul personale sanitario.

L’intervento si inserisce nel contesto della campagna elettorale locale, in una fase decisiva per il rinnovo dell’amministrazione comunale.