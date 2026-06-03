'Donne e mamme in cerchio raccontano: la bellezza della vita': il podcast

GROTTAGLIE (TA) - Il podcast "Donne e mamme in cerchio raccontano: la bellezza della vita" nasce come uno spazio di incontro, ascolto e condivisione dedicato alle donne, alle mamme e alle famiglie. Ogni puntata affronta temi legati alla maternità, alla crescita personale, all’educazione dei figli, alle emozioni e alla quotidianità femminile, mettendo al centro il valore delle relazioni umane.





Attraverso racconti, testimonianze, interviste ed esperienze reali, il podcast vuole trasmettere un messaggio positivo: riscoprire la bellezza della vita nelle piccole cose, nei legami affettivi, nell’ascolto reciproco e nella forza delle donne che condividono esperienze comuni.





Il linguaggio è semplice, autentico ed emozionale, per creare un clima accogliente e familiare, come un "cerchio" in cui ogni donna possa sentirsi ascoltata, compresa e valorizzata.



