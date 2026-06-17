Sicurezza a Cerignola, Lacarra (Pd): “Intollerabile l’assenza di un dirigente al Commissariato”

BARI - “È intollerabile che una città come Cerignola, in un territorio indicato dalla stessa Direzione investigativa antimafia tra i più esposti del Paese, sia ancora priva di un dirigente di ruolo al Commissariato di Polizia”.

A denunciarlo è il deputato pugliese del Partito Democratico Marco Lacarra, che ha annunciato la presentazione di un’interrogazione al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sulla situazione del presidio di sicurezza cittadino.

Secondo Lacarra, l’assenza di una figura dirigenziale stabile rappresenterebbe un problema per il coordinamento delle attività di contrasto alla criminalità. “Senza quella figura manca il coordinamento, e senza coordinamento l’azione di contrasto alla criminalità resta più debole proprio dove servirebbe più forte”, ha dichiarato.

L’iniziativa parlamentare raccoglie la richiesta avanzata all’unanimità dal Consiglio comunale di Cerignola. “Ho preso un impegno in aula consiliare e lo mantengo – ha spiegato Lacarra –. Chiedo al Governo di procedere con urgenza alla nomina del dirigente, di valutare la riqualificazione del Commissariato con organici adeguati e di potenziare il controllo del territorio, soprattutto nelle ore notturne”.

Il deputato dem ha quindi sollecitato un intervento concreto da parte dell’esecutivo per rafforzare i presidi di sicurezza in città e nell’intera Capitanata, territorio da tempo interessato da fenomeni criminali e dalla presenza di gruppi organizzati.

“Il Governo deve fare la sua parte e dimostrare coi fatti di essere al fianco di Cerignola e dell’intera Capitanata nel contrasto alla criminalità organizzata”, ha concluso Lacarra.