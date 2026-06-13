“Spettri e Spiriti” conquista Bisceglie: applausi per la CompagniAurea APS

BISCEGLIE - Grande partecipazione e calorosi consensi per Spettri e Spiriti, la commedia in un atto portata in scena dalla CompagniAurea APS il 6 e 7 giugno presso il Teatro Don Luigi Sturzo di Bisceglie. Lo spettacolo ha rappresentato il momento conclusivo del laboratorio teatrale “Il teatro su misura per te” 2025/26, coordinato dal regista Francesco Sinigaglia.

La rappresentazione ha saputo coinvolgere il pubblico grazie a una formula capace di coniugare leggerezza e riflessione. Attraverso personaggi ben caratterizzati e situazioni ricche di ironia, gli interpreti hanno accompagnato gli spettatori in un percorso che ha alternato momenti di comicità a spunti più profondi sulla natura umana e sulle sue contraddizioni.

Particolarmente apprezzata la regia, attenta a valorizzare le qualità dei singoli attori e a costruire un efficace lavoro di squadra. L'affiatamento del gruppo, unito alla naturalezza delle interpretazioni e all'utilizzo funzionale dello spazio scenico, ha contribuito a creare un'atmosfera coinvolgente e autentica.

Spettri e Spiriti si è confermato così uno spettacolo capace non solo di divertire, ma anche di stimolare la riflessione su vizi, virtù e fragilità dell'essere umano, ribadendo il ruolo del teatro come luogo di confronto, crescita culturale e condivisione.

Sul palco si sono esibiti Simona Angione, Laura Cassanelli, Francesco Cafagna, Elisabetta Di Benedetto, Ilaria Di Benedetto, Giulia Gargiulo, Iolanda Maria La Notte, Mauro Lamanuzzi, Jon Llazani, Chiara Losapio, Donato Mastrapasqua, Pietro Mastrodonato, Sergio Misino, Sara Monopoli, Katiuscia Nazzarini, Angela Maria Orlando, Antonio Pisani, Emanuele Rosa, Giordana Valente e Marinella Valente. Assistente alla regia è stata Ilaria Di Benedetto.

L'entusiasmo del pubblico e i numerosi applausi finali hanno sancito il successo dell'iniziativa, confermando il valore del percorso formativo e artistico promosso dalla CompagniAurea APS nel panorama culturale biscegliese.