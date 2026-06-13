Acquaviva delle Fonti, inaugurato il nuovo campo di calcetto in piazza Garibaldi

ACQUAVIVA DELLE FONTI - Nuovo spazio dedicato allo sport, alla socialità e all'aggregazione nel cuore di Acquaviva delle Fonti. È stato inaugurato nella serata del 12 giugno il nuovo campo di calcetto realizzato in piazza Garibaldi, un'infrastruttura che sarà a disposizione gratuitamente di tutti i cittadini e che rappresenta uno dei tasselli del più ampio progetto di riqualificazione dell'area urbana.

L'intervento rientra nel programma dell'amministrazione comunale volto a trasformare la storica piazza cittadina in un luogo sempre più accogliente, sicuro e fruibile da persone di tutte le età. L'obiettivo è quello di favorire l'incontro tra generazioni diverse, offrendo spazi adeguati per il tempo libero, il gioco e l'attività sportiva.

Il progetto di rigenerazione urbana non si ferma al nuovo campo da calcio. Nei prossimi mesi è infatti previsto anche il recupero della fontana del monumento ai Caduti, che sarà dotata di un moderno sistema di filtraggio dell'acqua. Inoltre, in un'area verde adiacente al campetto verrà installato un tavolo da ping pong donato dal Lions Club Pura Defluit, a testimonianza della collaborazione tra istituzioni e associazionismo locale.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Marco Lenoci, che ha sottolineato il valore sociale dell'opera.

«La consegna di questo spazio alla collettività rappresenta una vittoria per l'intera città. Un'amministrazione ha il dovere di creare ambienti sicuri e puliti per le famiglie. Lo sport è la via maestra per educare i nostri ragazzi al rispetto delle regole civili e all'amore per la propria terra», ha dichiarato il primo cittadino.

Lenoci ha inoltre evidenziato l'importanza della partecipazione attiva della comunità nella tutela del nuovo impianto, ricordando come piazza Garibaldi sia da sempre un luogo frequentato da tutte le generazioni della città.

L'inaugurazione è stata accolta con entusiasmo da bambini e famiglie, protagonisti delle prime partite disputate sul nuovo campo, simbolo di una riqualificazione che punta a migliorare la qualità della vita e a valorizzare gli spazi pubblici di Acquaviva delle Fonti.