Taranto, due arresti per droga nel weekend: sequestrati cocaina, hashish e denaro

TARANTO - Due persone sono state arrestate a Taranto nel corso del weekend con l’accusa di. Si tratta di un, quest’ultimo già sottoposto agli arresti domiciliari.

L’operazione è stata condotta dai carabinieri, che nel corso delle perquisizioni hanno rinvenuto e sequestrato 50 grammi di cocaina e 96 grammi di hashish già suddivisa in dosi, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

Gli investigatori hanno inoltre trovato due bilancini di precisione e 400 euro in contanti, ritenuti verosimile provento dell’attività di spaccio.

Il materiale sequestrato è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire l’eventuale rete di distribuzione dello stupefacente e i canali di approvvigionamento.

Gli arresti si inseriscono nel più ampio quadro delle attività di controllo del territorio portate avanti dalle forze dell’ordine per contrastare il fenomeno dello spaccio nella provincia jonica.