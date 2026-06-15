Matera, inchiesta su falsi attestati di sicurezza: quattro arresti domiciliari

MATERA - Quattro persone sono finite agli arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla, con l’ipotesi di aver messo in piedi un sistema per la produzione e la distribuzione di, oltre a certificazioni sanitarie e altra documentazione necessaria per risultare formalmente in regola con la normativa vigente.

Secondo l’impianto accusatorio, gli indagati avrebbero operato attraverso una struttura organizzata con sede a Policoro, fornendo documenti non autentici a imprese e datori di lavoro.

Le indagini condotte dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro avrebbero portato alla luce numerose irregolarità, tra cui corsi di formazione mai effettivamente svolti e attestati rilasciati senza la reale partecipazione dei lavoratori.

Le accuse contestate comprendono, a vario titolo, associazione per delinquere, falso ideologico e utilizzo di atti falsi. Gli accertamenti proseguono per definire l’eventuale rete di soggetti coinvolti e l’estensione delle certificazioni irregolari emesse nel tempo.