Bari, controlli straordinari nei quartieri Carbonara e Picone: sanzioni a un locale e segnalati due giovani

BARI - Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Bari San Paolo, con il supporto di reparti specializzati dell’Arma, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri Carbonara e Picone, a Bari.

L’operazione, mirata al rafforzamento della sicurezza stradale e al presidio delle aree della movida cittadina, ha visto l’impiego congiunto del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bari, del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS), del Nucleo Cinofili di Modugno e della Polizia Locale – Settore Annona.

Controlli nei locali e sanzioni amministrative

Nel corso delle verifiche è stato ispezionato un locale di intrattenimento molto frequentato della zona. Al termine degli accertamenti, sono state riscontrate violazioni amministrative legate alla normativa di settore, con particolare riferimento a carenze igienico-sanitarie e alla mancata applicazione delle procedure HACCP.

Le irregolarità hanno comportato sanzioni per un totale di 9.100 euro, oltre alla segnalazione dell’attività alla competente Autorità Sanitaria Locale per gli ulteriori provvedimenti previsti.

Droga: due giovani segnalati in Prefettura

Durante i controlli, anche grazie all’ausilio delle unità cinofile, i militari hanno segnalato alla Prefettura due giovani trovati in possesso di piccole quantità di hashish (4,4 grammi e 0,68 grammi), considerate per uso personale.

Identificate oltre 60 persone

Complessivamente, il dispositivo ha permesso l’identificazione di 65 persone e il controllo di 25 veicoli, rafforzando il presidio di legalità nelle aree interessate dalla movida.

I Carabinieri hanno annunciato che ulteriori servizi di controllo straordinario proseguiranno anche nelle prossime settimane sul territorio cittadino, con l’obiettivo di tutelare sicurezza pubblica e salute dei cittadini.